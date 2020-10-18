برايم تستبعد تأثر مصانع الصلب سلبا بقرار خفض رسوم مكافحة الإغراق

رنا ممدوح _ يري عمرو حسين الآلفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن خفض رسوم مكافحة الإغراق التي أقرته وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي، قد يبدد الآمال التي كانت ترنو إلى تمديد نظام الرسوم مرة أخرى بعد قرار أبريل الماضي في ظل جائحة كورونا

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وأشار الآلفي خلال تقرير بحثي من إعداده، أن قرار خفض رسوم مكافحة الإغراق المفروض على واردات خام الحديد وبنسبة 3% لتصل إلى 13% وبحد أدني 60 دولار للطن بدلا من 74 دولار، حيث كان من المفترض أن يتم تطبيقه بداية من 11 إبريل الماضي كجزء من خطة الحكومة للإلغاء التدريجي لرسوم الإغراق على واردات خام الحديد.

ونوه أنه بالإضافة إلى ذلك لا يزال من المقرر إجراء تخفيض آخر في أبريل من العام المقبل، مما سيخفض رسوم مكافحة الإغراق إلى 10% بحد أدني قدرة 46 دولار للطن حتى أبريل 2022.

وبالنظر إلى تأثير هذا القرار على شركة حديد عز اعتقد رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية أنه من المفترض أن يكون من أقل الأمور التي قد تتسبب في قلق لمصانع الصلب.

وواجهت شركة حديد عز العديد من التحديات ومنها أسعار البيع المتراجعة، والديون المرتفعة، وأسعار المواد الخام المتضخمة، وإن كان من المفترض أن يكون قد ظهر أثرها على سعر السهم بالفعل، وبمعني آخر فلن يكون التأثير كبيراً على السهم.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، يعد هذا القرار إيجابيا من الناحية النظرية للشركات التي تعمل في الدرفلة، مثل شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة على صعيد آخر تدرس ADQ للاستثمار المباشر الاستحواذ على آمون للأدوية وهي الوحدة التابعة لشركة bausch health في مصر بمبلغ يزيد عن 700 مليون دولار، حيث كانت الشركة هدفاً للاستحواذ في عام 2006 من قبل تحالف من المستثمرين الأجانب.

ولفت أن الشركة تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 1.8 مليار جنيه في عام 2015.

وتوقع بمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الأدوية وهو أحد القطاعات المفضلة لدينا.

ووضع الآلفي نظرة إيجابية تجاه قطاع الأودوية، حتى بدون حدوث أي اندماج واستحواذ في المستقبل القريب نعتقد أن القطاع يتطلب إعادة تقييمه، خاصة مع تداول أسهمه بمضاعف ربحية متوسط من رقم واحد.

وأشار أنه في هذه الآثناء قد تكون مصر الوطنية للصلب – عتاقة مدعومة بالأخبار المذكورة.

ووضع نظرة محايد تجاه شركة حديد عز، موضحاً:” لا نرى تأثيرا مباشرا للأخبار المذكورة، حيث ينتظر المستثمرون القرار الأخير بشأن تسعير الغاز الطبيعي”.

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