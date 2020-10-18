مبيعات المؤسسات تمتص مكاسب النصف الأول من أكتوبر وتتراجع بالبورصة أسفل 11200 نقطة

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11185 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.21%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.99%، وأغلق عند مستوى 67.05 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 , و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.62%، و1.62% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 838.666 مليون جنيه، على 184 شركة من خلال 31612 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 121 شركة مقابل تراجع 40 في حين لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 9.250 مليون جنيه، منها 8.550 مليون جنيه للأفراد، و 699.892 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 968.084 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 1.4 مليون جنيه، مقابل 432.298 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.218 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 31.763 مليون جنيه، مقابل 21.545 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة 91.28% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على2.62% والعرب على 6.1% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على13.01% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.98%.

وتصدر سهم العامة للصوامع والتخزين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.77%، تلاه سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 7.69%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 7.63%.

في حين تصدر سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.37%، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 6.14%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 5.62%.

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