تبارك تنتهي من تسليم 686 وحدة بمشروعين وتطلق منصة للدفع الإلكتروني لعملاء الشركة

أعلنت شركة تبارك للتطوير العقاري عن تسليم 686 وحدة خلال الفترة الماضية، موزعة على 286 وحدة فى مشروع ناينتى أفينو و400 وحدة في مشروع كابيتال إيست.

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وقال علي الشرباني رئيس مجلس إدارة الشركة إن شركة تبارك انتهت من إعادة تصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع فانتازيا، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار العمل في باقي المشروعات.

وأضاف في بيان للشركة، أنه تم إطلاق خدمة “بوابة الدفع الإلكتروني” في شهر يوليو الماضي، لتمكين عملاء الشركة من سداد التزاماتهم من دفعات أولية وأقساط من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني دون التوجه إلى منافذ التسويق أو انتظار المندوبين الذين خصصتهم الشركة لتحصيل المستحقات المطلوبة من العملاء من منازلهم أثناء أزمة COVID -19 .

ولفت إلى أن إطلاق تلك المنصة يأتي بالتماشي مع خطة الدولة للتحول الرقمى، حيث تحرص الدولة بقطاعيها العام والخاص على مواكبة التطور الرقمي في شتى المجالات، خاصة بعد ان أبرزت أزمة COVID -19 الأهمية الكبرى لرقمنة كل قطاعات الأعمال، وعلى رأسها قطاع العقارات لما له من أهمية في الاقتصاد المحلي والعالمي.

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