النساجون الشرقيون للسجاد تعين ياسمين محمد فريد رئيسا لمجلس الإدارة وعبد المطلب عضوا منتدبا

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد في جلسته المنعقدة الخميس الماضي على تعيين ياسمين محمد فريد رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير التنفيذي بدلا من صلاح عبد المطلب. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين صلاح عبد المطلب عضو مجلس إدارة منتدب ورئيس تنفيذي للشركة بدلا من مدحت عبد الحليم. ويكون للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة تمثيل النساجون الشرقيون للسجاد أمام القضاء والغير وله ذات الصلاحيات والاختصاصات والتفويضات المقررة لكل من رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب السابق والمثبتة بالسجل التجاري للشركة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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