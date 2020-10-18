ماونتن فيو تفتتح مشروع بولاريس الإداري التجاري باستثمارات 200 مليون جنيه

أعلنت شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع “بولاريس” الذي انتهت من تطويره باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، وفق عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة.

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وأضاف سليمان في بيان، إن المشروع يقام بنشاط تجاري إداري بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن افتتاح المشروع بداية الشهر المقبل.

وأوضح أن مشروع بولاريس يضم 12 علامة تجارية، بالإضافة إلى ما يقرب من عشرين مساحة إدارية مختلفة، وتتعاون “ماونتن فيو” في هذا المشروع مع شركة “KVRD” المتخصصة في مجال تطوير المشروعات التجارية والإدارية.

وتابع أن تلك الخطوة تأتي مع دخول الشركة مجال تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات التجارية، وأن الشركة تخطط لتدشين المزيد من هذه المشروعات لنفس الغرض.

وأشار إلى أن “ماونتن فيو” تتعاون مع شركة Callison RTKL لإنشاء مشروع تجاري جديد داخل مشروع آي سيتي التجمع الخامس.

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