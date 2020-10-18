مال وأعمال

أرامكو وسابك السعوديتان تعيدان تقييم مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات

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سي إن بي سي – قررت شركتا أرامكو والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط الخام إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار ويتطلعان الآن بدلا من ذلك إلى دمج مرافق قائمة.

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يأتي القرار في الوقت الذي تعيد فيه شركات النفط على مستوى العالم تقييم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس الذي يهدد بإبقاء أسعار الخام ضعيفة لفترة طويلة.

وقعت أرامكو وسابك المنتجة للبتروكيماويات في 2017 صفقة أولية لبناء مجمع بقيمة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.

لكن سابك قالت في بيان اليوم الأحد إن الشركتين تدرسان الآن دمج مصافي أرامكو القائمة في ينبع بوحدة تكسير بخاري ووحدات مشتقات الأوليفين.

وجاء في البيان أن سابك وأرامكو السعودية تواصلان الالتزام بتطوير تقنيات تحويل الخام إلى كيماويات من خلال برامج التطوير الحالية بهدف زيادة الكفاءة فيما يتعلق بالتكلفة والقدرة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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