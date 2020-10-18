بريطانيا تسجل ما يقرب من 17 ألف حالة جديدة بفيروس كورونا

سي إن بي سي – سجلت بريطانيا 16 ألفا و982 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 في غضون 24 ساعة وفقا لبيانات حكومية صادرة اليوم الأحد، ارتفاعا من 16717 في اليوم السابق.

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وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 67 حالة وفاة جديدة، انخفاضا من 150 في اليوم السابق.

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