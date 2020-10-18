إيطاليا تسجل رقم قياسي بإصابات كورونا عند 11 ألفا و705 حالات جديدة

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قالت وزارة الصحة الإيطالية الأحد 18 أكتوبر إن إيطاليا سجلت 11 ألفا و705 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 10 آلاف و925 أمس السبت.
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وقالت الوزارة إنه كانت هناك أيضا 69 حالة وفاة متصل بكوفيد-19 ارتفاعا من حالات بلغ عددها 47 حالة في اليوم السابق لكنها أقل بكثير من العدد المسجل في ذروة الجائحة في شهري مارس وأبريل والذي زاد على 900 حالة في اليوم.
وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من كوفيد-19 وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد الوفيات بها 36 ألفا و543 منذ ظهور الجائحة في فبراير.
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