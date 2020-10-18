مال وأعمال

متوسط سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا أمام الجنيه

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CairoBank

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر صرف الدولار، في تعاملات اليوم الأحد، تراجعا طفيفا ليبلغ نحو 15.6375 جنيه للشراء و15.7375 جنيه للبيع، مقابل 15.6386 جنيه للشراء و15.7386 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

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وعلى صعيد أسعار الدولار بالبنوك اليوم، استقر سعر الصرف في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، كما ثبت في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وإتش إس بي سي، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن مستويات الخميس الماضي.

كما ظل الدولار محافظًا على مستواه في بنوك: عوده وبلوم والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وكذلك في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

فيما انخفض الدولار قرشًا في بنك الأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

بينما ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و154.75 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

كما رفع بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار بنحو قرش، ليرتفع إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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