متوسط سعر الدولار يسجل تراجعا طفيفا أمام الجنيه

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شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر صرف الدولار، في تعاملات اليوم الأحد، تراجعا طفيفا ليبلغ نحو 15.6375 جنيه للشراء و15.7375 جنيه للبيع، مقابل 15.6386 جنيه للشراء و15.7386 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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وعلى صعيد أسعار الدولار بالبنوك اليوم، استقر سعر الصرف في بنكي الأهلي المصري ومصر عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، كما ثبت في كل من: التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي وإتش إس بي سي، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن مستويات الخميس الماضي.
كما ظل الدولار محافظًا على مستواه في بنوك: عوده وبلوم والإسكندرية عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وكذلك في بنك قناة السويس عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
فيما انخفض الدولار قرشًا في بنك الأهلي الكويتي، ليصل إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
بينما ارتفع الدولار قرشًا واحدًا في بنك كريدي أجريكول، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و154.75 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
كما رفع بنك التعمير والإسكان سعر صرف الدولار بنحو قرش، ليرتفع إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بدلًا من 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
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