تونس تضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية

سي إن بي سي – قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الأحد إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، وذلك في إطار الخطوات الأولى لإصلاحها.

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وتواجه معظم شركات القطاع العام صعوبات مالية، وبعضها مهدد بالإفلاس نتيجة نقص الموارد المالية.

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