مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع هامشيا في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.06%، ليتداول عند مستوى 11178 نقطة، وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية.

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في حين ارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.43%، و 0.39% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 43.020 مليون جنيه على 91 شركة من خلال 1638 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 33 شركة مقابل تراجع 15 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 6.6 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.171 مليون جنيه، مقابل 570.872 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.640 مليون جنيه، منها 4.744 مليون جنيه للمؤسسات، و896.190 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 960.317 ألف جنيه، منها 851.453 ألف جنيه للأفراد، و108.865 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.98%، يليه الألومنيوم العربية بنسبة 6.52%، ثم سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 3.91%.

في حين تصدر سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.29%، تلاه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 1.83%، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 1.68%.

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