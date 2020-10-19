كريستين لاجارد: التعافي من كورونا مهدد بفقدان الزخم

وكالات _ يتوقع البنك المركزي المصري الأوروبي أن يفقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود الذي تسببت فيه أزمة جائحة كورونا في الربيع زخمه.

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وقالت رئيسة البنك، كريستين لاجارد: “منذ الحركة المضادة التي شهدناها في الصيف، كان الانتعاش غير منتظم وغير مؤكد وغير مكتمل وهو الآن مهدد بفقدان الزخم”. وقد نشر البنك المركزي المصري الأوروبي المقابلة اليوم. وذكرت لاجارد أن البنك المركزي المصري الأوروبي سيرصد التطورات خلال الخريف.

وأشارت القيادية الفرنسية إلى أن البنك المركزي المصري يمكن أن يتخذ إجراءات مضادة إذا تدهور الوضع، موضحة أنه لم يتم بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية، وقالت: “إذا كان لابد من عمل المزيد، فسوف نفعل المزيد”.

يُذكر أن رد فعل البنك المركزي المصري الأوروبي على جائحة كورونا تركز في المقام الأول في عمليات شراء إضافية للأوراق المالية وقروض طويلة الأجل ورخيصة للغاية للبنوك.

ويهدف الإجراء الأخير إلى الحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد. ويتوقع غالبية المراقبين حاليا أن يزيد البنك المركزي المصري الأوروبي من برنامج شراء الأوراق المالية المخصص لجائحة كورونا، والذي يُقدر بالتريليونات، بحلول نهاية العام.

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