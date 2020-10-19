ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 5.8% في الربع الثالث

شينخوا _ أظهرت بيانات من المصلحة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، أن الناتج الصناعي الصيني ذا القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ارتفع بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، حيث كثفت المصانع الإنتاج وسط السيطرة على كوفيد-19.

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وارتفع الإنتاج الصناعي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي، ليعكس التراجع الذي كان بنسبة 1.3 في المائة في النصف الأول من هذا العام، وفقا لبيانات المصلحة.

وفي سبتمبر وحده، قفز ناتج الشركات الصناعية الرئيسية 6.9 في المائة على أساس سنوي، أسرع بـ 1.3 نقطة مئوية من أغسطس.

ويُستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 2.98 مليون دولار أمريكي) على الأقل.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع ناتج قطاعي التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات بنسبة 5.9 في المائة و4.7 في المائة على أساس سنوي بالترتيب.

وبالتفصيل حسب الملكية، ارتفع ناتج القطاع الخاص بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى، بينما ارتفع ناتج الشركات التي تديرها الدولة بنسبة 0.9 في المائة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، أسرع من النمو البالغ 3.2 في المائة في الربع الثاني.

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