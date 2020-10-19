إنرشيا تخطط لبيع 300 وحدة بقيمة مليار جنيه بالربع الأخير من العام الجاري

بكر بهجت _ تستهدف مجموعة إنرشيا هولدينج جروب تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق أحمد العدوي الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية للعام كله انخفضت نتيجة التداعيات التي شهدها السوق.

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وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تعقدها المجموعة الآن، أن الشركة كانت تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه إلا أنه مع ظهور فيروس كورونا وتداعياته فإن الشركة خفضت مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 60 إلى 65%.

وأوضح في رده على استفسار بوابة دوت الخليج جورنال، أن الشركة تخطط لبيع نحو 300 وحدة خلال الربع الأخير من العام الجاري بقيمة تصل إلى نحو مليار جنيه.

وتمتلك مجموعة إنرشيا منتجع جيفيرا بالساحل الشمالى و منتجع جى كريبس بالجونة وكومبوند جولز وويست هيلز وسوليا و بريكس ومنتجع فراندا بسهل حشيش.

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