إنرشيا ضخت 3.5 مليار جنيه في إنشاءات 3 مراحل بمشروع جيفيرا الساحل الشمالي

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بكر بهجت _ قال أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنرشيا هولدينج جروب، إن قيمة الإنشاءات التي تم تنفيذها حتى الآن في مشروع جيفيرا الذي تعمل عليه في الساحل الشمالي بلغت 3.5 مليار جنيه، موزعة على 3 مراحل يجري العمل عليها.
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وأضاف خلال المائدة المستديرة التي تعقدها المجموعة الآن، أن أعمال التنفيذ تسير وفق المخطط حيث تستهدف الشركة الانتهاء من 4 مراحل من المشروع بنهاية العام المقبل، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات المشروع تتراوح بين 65 إلى 70 مليار جنيه.
وتابع أن الشركة ملتزمة بشكل تام بسداد الأقساط المستحقة عليها بشأن الأرض الخاصة بالمشروع والبالغة مساحتها 5.4 مليون متر مربع، موضحا أنه تم سداد الأقساط المستحقة لفترة العام ونصف الماضية من إجمالي فترة السداد المتفق عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية والتي وصلت إلى 5 سنوات.
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