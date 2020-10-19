نيفين جامع: جهاز المشروعات الصغيرة سيقدم الدعم التمويلي والفني للشباب خلال معرض بيزنكس

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشاركته في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020»، في دورته الثالثة على التوالي.

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ومن المقرر وفق بيان الجهاز أن يقام المعرض تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، خلال يومي 9 و 10 ديسمبر المقبل، وبمشاركة كلا من الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يستهدف إرضاء المستثمر الصغير والتشجيع على الإنتاج المحلي بجودة عالمية.

وأضافت أن الجهاز يقدم خدماته خلال مشاركته هذا العام في المعرض، لكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه من خلال العديد من فروعه في جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن الجهاز يستهدف تقديم كل أنواع الدعم لأصحاب المشروعات في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وتابعت أن الجهاز يقوم بإتاحة المعلومات لصاحب المشروع وتوفير الفكرة لمن يرغب في ذلك، إضافة إلى إتاحة الخدمات المالية والتسويقية.

ولفتت «جامع» إلى أن نجاح «بيزنكس» خلال دورتيه السابقتين في جذب العديد من المشاركين بأعداد مضاعفة هو ما شجع الوزارة والجهاز في دعم تلك التجربة الرائدة من المعارض والمؤتمرات.

وأضافت أن «بيزنكس» سيكون فرصة سانحة لتسويق وحدات صناعية تطرحها الدولة من خلال هيئة التنمية الصناعية و جهاز تنمية المشروعات بالعديد من المجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب و صغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة علي امتلاك أو استئجار وحدات صناعية متنوعة الأنشطة والمساحات وكاملة المرافق والخدمات بالعديد من محافظات الجمهورية؛ لدعم جيل جديد من رجال الصناعة الوطنية وتوفير وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بشروط وأسعار مخفضة للغاية.

وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازم لبدء المشروع وذلك طبقا للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن التيسيرات التي تقدمها الدولة الآن تعد فرصة حقيقية لكل الشباب وصغار المستثمرين سواء بالقطاع الرسمي أو غير الرسمي الراغبين في إقامة مشروع صناعي أو تهيئة أوضاع مشروعاتهم والتوسع في إنتاجها والحصول علي وحدة صناعية لائقة مكتملة الخدمات.

من جانبها قالت ملك العشيري رئيس مجلس إدارة «بيزنكس»، إن المعرض يضم هذا العام 6 أقسام متنوعة، بينهم قطاع الاستثماري والتصديري، وقطاع التمويلي والمالي وقطاع الخدمات والاستشارات والقطاع الحكومي وقطاع العقارات.

وأضافت أن المعرض سيقدم هذا العام جائزة كبرى لريادة الأعمال لأول صفقة تجارية يتم عقدها خلال المؤتمر وأفضل مشروع ريادة أعمال.

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