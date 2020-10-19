البورصة تتراجع عند 11171 نقطة ختام التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.12%، متداولا عند مستوى 11171 نقطة.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين للمستثمرين المصريين والأجانب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.55%، وأغلق عند مستوى 66.68 جنيه.

في حين صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.13%، و0.07% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 913.176 مليون جنيه، على 188 شركة من خلال 34203 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 91 شركة مقابل ارتفاع 72 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.617 مليون جنيه، منها 10.604 مليون جنيه للمؤسسات، و6.013 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 11.797 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 12.521 مليون جنيه، مقابل 723.577 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 28.415 مليون جنيه، منها 18.236 مليون جنيه للمؤسسات، و10.179 مليون جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.68% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على10.15% والعرب على 5.17% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على22% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.99%.

وتصدر سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17.68%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8.92%، ثم سهم الألومنيوم العربية بنسبة 8.29%.

في حين تصدر سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.18%، تلاه سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.79%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 5.58%.

اضغط لتحميل العدد التاسع والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج