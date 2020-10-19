رفع أسعار 6 سيارات موديل 2021 حتى 10 آلاف جنيه

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شاهندة إبراهيم – أقر وكلاء محليون لعدد من السيارات الصينية والكورية والألمانية زيادات سعرية تراوحت بين ألف و10 آلاف جنيه، بدءًا من أكتوبر الجاري.
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وأعلنت مجموعة جي بي أوتو للسيارات، وكلاء هيونداي و مازدا وشيري وجيلي في مصر، عن زيادة أسعار الطرازين شيري تيجو 7 وهيونداي أكسنت RB موديل 2021، للمرة الثانية، كما رفعت جميع فئات هيونداي إلنترا CN7.
شيري تيجو 7 موديل 2021
باتت تقدم الفئة الأولى بسعر 277 ألف جنيه، مقابل 275 ألف جنيه سابقًا، فيما عرضت الفئة الثانية بقيمة 301 ألف جنيه، بدلًا من 299 ألف جنيه، بزيادة ثابتة ألفي جنيه.
هيونداي أكسنت RB موديل 2021
وجاءت الفئة الأولى بعد الزيادة بسعر جديد 206 آلاف و900 جنيه، بدلًا من 205 آلاف و900 جنيه في السابق.
وسعرت الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB بقيمة 216 ألفا و900 جنيه، في مقابل 215 ألفا و900 جنيه.
أما الفئة الثالثة باتت بنحو 221 ألفا و900 جنيه، مقارنة مع 220 ألفا و900 جنيه.
فيما عرضت الشركة الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بقيمة جديدة وصلت إلى 241 ألفا و900 جنيه، بعدما كانت تعرض بسعر240 ألفا و900 جنيه، لترتفع جميع فئات السيارة هيونداي أكسنت RB بنحو 1000 جنيه.
هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021
ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة، تبدأ أسعار الفئة الأولى من 316 ألفا جنيه، بدلًا من 315 ألفا جنيه في السابق.
وجاءت الفئة الثانية بقيمة سعرية 326 ألف جنيه، مقارنة بنحو 325 ألف جنيه.
وباتت تُعرض الفئة الثالثة بنحو 336 ألف جنيه، في مقابل 335 ألف جنيه، بزيادة ثابتة 1000 جنيه للفئات الثلاثة الأولى.
فيما سعرت الفئة الرابعة بسعر جديد بعد الزيادة 362 ألف جنيه، بعدما كانت تُعرض بنحو 360 ألف جنيه.
وقدمت الفئة الخامسة بقيمة 387 ألف جنيه، مقابل 385 ألف جنيه في السابق.
وبحسب الأسعار الجديدة، أصبحت تُباع الفئة السادسة بسعر 427 ألف جنيه، مقارن بنحو 425 ألف جنيه.
أما الفئة الأعلى تجهيزًا تم تسويقها بسعر جديد وصل إلى 487 ألف جنيه، بعدما كانت بقيمة 485 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه للنُسخ من الرابعة للسابعة الكاملة.
نيسان قاشقاي موديل 2021
وقدمت شركة نيسان إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية نيسان في السوق المحلية، قائمة أسعار جديدة تم تضمينها بزيادة بنحو 5 آلاف جنيه على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان قاشقاي موديل 2021.
ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة باتت الفئة الأولى تقدم بسعر جديد 365 ألف جنيه، بدلًا من 360 ألف جنيه في السابق.
وعُرضت الفئة الثانية بنحو 401 ألف جنيه، في مقابل 396 ألف جنيه قبل الزيادة.
أما الفئة الثالثة بعد الزيادة باتت تُسوق بسعر 430 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 425 ألف جنيه.
وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة سعرية وصلت إلى 439 ألف جنيه، مقارنة بنحو 434 ألف جنيه.
أوبل جراند لاند موديل 2020
وأقرت أيضًا شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي في السوق المصرية، زيادات سعرية على عدد من مركبات العلامة الألمانية أوبل وهما: جراند لاند بقيمة 10 آلاف جنيه، وأسترا التي تم رفع قيمتها على دفعتين خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو 5 آلاف في كل مرة.
وصعدت أسعار الفئة الأولى إلى 449 ألفا و990 جنيه، بدلًا من 439 ألفا و990 جنيه.
وجاءت الفئة الثانية بسعر 489 ألفا و990 جنيه، مقابل 479 ألفًا و990 جنيه.
ووصل سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة السعرية إلى 519 ألفا و990 جنيه، مقارنة بنحو 509 آلاف و990 جنيه.
أوبل أسترا موديل 2021
وقدمت السيارة أوبل أسترا، التي تتوفر من خلال فئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي جديد 314 ألفا و990 جنيه، مقارنة مع 309 آلاف و990 جنيه، وهي الزيادة الأولى على هذا الموديل.
فيما أعلن الوكيل المحلي عن زيادة ثانية خلال الأيام القليلة الماضية على العلامة الألمانية أوبل أسترا، لتُباع بقيمة بلغت 320 ألف جنيه بدلًا من 315 ألف جنيه في السابق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفع أسعار 6 سيارات موديل 2021 حتى 10 آلاف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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