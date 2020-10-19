رفع أسعار 6 سيارات موديل 2021 حتى 10 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أقر وكلاء محليون لعدد من السيارات الصينية والكورية والألمانية زيادات سعرية تراوحت بين ألف و10 آلاف جنيه، بدءًا من أكتوبر الجاري.

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وأعلنت مجموعة جي بي أوتو للسيارات، وكلاء هيونداي و مازدا وشيري وجيلي في مصر، عن زيادة أسعار الطرازين شيري تيجو 7 وهيونداي أكسنت RB موديل 2021، للمرة الثانية، كما رفعت جميع فئات هيونداي إلنترا CN7.

شيري تيجو 7 موديل 2021

باتت تقدم الفئة الأولى بسعر 277 ألف جنيه، مقابل 275 ألف جنيه سابقًا، فيما عرضت الفئة الثانية بقيمة 301 ألف جنيه، بدلًا من 299 ألف جنيه، بزيادة ثابتة ألفي جنيه.

هيونداي أكسنت RB موديل 2021

وجاءت الفئة الأولى بعد الزيادة بسعر جديد 206 آلاف و900 جنيه، بدلًا من 205 آلاف و900 جنيه في السابق.

وسعرت الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB بقيمة 216 ألفا و900 جنيه، في مقابل 215 ألفا و900 جنيه.

أما الفئة الثالثة باتت بنحو 221 ألفا و900 جنيه، مقارنة مع 220 ألفا و900 جنيه.

فيما عرضت الشركة الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بقيمة جديدة وصلت إلى 241 ألفا و900 جنيه، بعدما كانت تعرض بسعر240 ألفا و900 جنيه، لترتفع جميع فئات السيارة هيونداي أكسنت RB بنحو 1000 جنيه.

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة، تبدأ أسعار الفئة الأولى من 316 ألفا جنيه، بدلًا من 315 ألفا جنيه في السابق.

وجاءت الفئة الثانية بقيمة سعرية 326 ألف جنيه، مقارنة بنحو 325 ألف جنيه.

وباتت تُعرض الفئة الثالثة بنحو 336 ألف جنيه، في مقابل 335 ألف جنيه، بزيادة ثابتة 1000 جنيه للفئات الثلاثة الأولى.

فيما سعرت الفئة الرابعة بسعر جديد بعد الزيادة 362 ألف جنيه، بعدما كانت تُعرض بنحو 360 ألف جنيه.

وقدمت الفئة الخامسة بقيمة 387 ألف جنيه، مقابل 385 ألف جنيه في السابق.

وبحسب الأسعار الجديدة، أصبحت تُباع الفئة السادسة بسعر 427 ألف جنيه، مقارن بنحو 425 ألف جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا تم تسويقها بسعر جديد وصل إلى 487 ألف جنيه، بعدما كانت بقيمة 485 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه للنُسخ من الرابعة للسابعة الكاملة.

نيسان قاشقاي موديل 2021

وقدمت شركة نيسان إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية نيسان في السوق المحلية، قائمة أسعار جديدة تم تضمينها بزيادة بنحو 5 آلاف جنيه على سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان قاشقاي موديل 2021.

ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة باتت الفئة الأولى تقدم بسعر جديد 365 ألف جنيه، بدلًا من 360 ألف جنيه في السابق.

وعُرضت الفئة الثانية بنحو 401 ألف جنيه، في مقابل 396 ألف جنيه قبل الزيادة.

أما الفئة الثالثة بعد الزيادة باتت تُسوق بسعر 430 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 425 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بقيمة سعرية وصلت إلى 439 ألف جنيه، مقارنة بنحو 434 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند موديل 2020

وأقرت أيضًا شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه وأوبل وإم جي في السوق المصرية، زيادات سعرية على عدد من مركبات العلامة الألمانية أوبل وهما: جراند لاند بقيمة 10 آلاف جنيه، وأسترا التي تم رفع قيمتها على دفعتين خلال شهر أكتوبر الجاري بنحو 5 آلاف في كل مرة.

وصعدت أسعار الفئة الأولى إلى 449 ألفا و990 جنيه، بدلًا من 439 ألفا و990 جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بسعر 489 ألفا و990 جنيه، مقابل 479 ألفًا و990 جنيه.

ووصل سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة السعرية إلى 519 ألفا و990 جنيه، مقارنة بنحو 509 آلاف و990 جنيه.

أوبل أسترا موديل 2021

وقدمت السيارة أوبل أسترا، التي تتوفر من خلال فئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي جديد 314 ألفا و990 جنيه، مقارنة مع 309 آلاف و990 جنيه، وهي الزيادة الأولى على هذا الموديل.

فيما أعلن الوكيل المحلي عن زيادة ثانية خلال الأيام القليلة الماضية على العلامة الألمانية أوبل أسترا، لتُباع بقيمة بلغت 320 ألف جنيه بدلًا من 315 ألف جنيه في السابق.

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