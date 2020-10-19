بنك مصر يتيح فتح حسابات دون رسوم أو حد أدنى للعملاء الجدد حتى نهاية أكتوبر

دوت الخليج – أعلن بنك مصر، عن فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف أو حد أدنى لرصيد الحساب، مع إمكانية الحصول على بطاقة الخصم الفوري ميزة أو الكلاسيكية مجانا، بمناسبة المشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي المصري المصري.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر البنك الحكومي، في بيان اليوم الإثنين، أن هدف المبادرة تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة ومنها على سبيل المثال: حسابات توفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

وأضاف أنه سيتم تقديم حزمة من المزايا والعروض المجانية التي تخدم جميع العملاء وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعا في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.

ويتيح بنك مصر للعملاء من سن 16 سنة حتى 30 سنة الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجانا، أما بالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم إعفائهم من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب والتي تتمتع بالعديد من العروض والخصومات في العديد من الأماكن المختلفة خلال فترة الحملة.

كما سيتواجد موظفو البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات بأكثر من 560 موقعا منها الجامعات والمدارس والنوادي الرياضية ومراكز الشباب والموالات التجارية، وذلك خلال فترة الفعالية لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

اضغط لتحميل العدد التاسع والخمسون من نشرة دوت الخليج

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج