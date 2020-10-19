الجمعية العامة لاتحاد التأمين تعتمد مشروع موازنة العام 2020/21

دوت الخليج – اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، في اجتماعها اليوم، القوائم المالية للاتحاد عن السنة المالية التي انتهت في 30/6/2019، وكذلك تقرير مراقب الحسابات، فضلًا عن خطة عمل الاتحاد ومشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/21.

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شارك في الجمعية العامة الشركات الأعضاء، والبالغ عددها 39 شركة بعد دخول شركتي مدي والوطنية ضمن الأعضاء.

وبحسب بيان للاتحاد، فقد تضمن مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021 ثلاثة محاور رئيسية، هي:

الشمول التأميني: الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية AUP.

تطبيق مبادئ الاستدامة والتحول الى التأمين المستدام.

التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

كما اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد التقرير السنوي عن نشاط عام 2019، وجرى توزيعه هذا العام إلكترونيا سواء عبر CDs او من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاصة بتحميلة عبر شبكة الانترنت.

ومن جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هذا الاجتماع تتويجا لجهود الاتحاد المصري للتأمين على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى الإعلان عن وضع رؤية جديدة تمت ترجمتها في ثلاث استراتيجيات تهدف جميعها للوصول إلي الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية وتقديم منتجات تأمين مستدام لهم من خلال التحول الي قنوات التوزيع الرقمية.

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