مال وأعمال

فوز أيمن الألفي ومدحت صابر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين

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دوت الخليج – أسفرت الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتامين عن فوز كل من: الدكتور أيمن الألفي العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة، ومدحت صابر العضو المنتدب لشركة أروب للتامين ممتلكات.

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جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين، والذي عقد صباح اليوم، بحضور الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين واللذين بلغ عددهم 39 شركة بعد دخول شركتي مدي والوطنية.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن دخول الأعضاء الجدد يعتبر قيمة مضافة للمجلس، موجهًا الشكر للأعضاء اللذين خرجوا من مجلس الإدارة على مجهوداتهم العظيمة خلال الفترة السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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