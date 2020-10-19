ارتفاع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه

شاهندة إبراهيم – سجل المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليبلغ 15.6422 جنيه للشراء و15.7422 جنيه للبيع، مقابل 15.6375 جنيه للشراء و 15.7375 جنيه للبيع أمس الأحد.

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وعلى صعيد أسعار الصرف لدى البنوك اليوم، استقر الدولار في كل من: الأهلي المصري ومصر وكريدي أجريكول عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وكذلك في بنكي التجاري الدولي وإتش إس بي سي، عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والتعمير والإسكان، عند مستويات الأمس دون تغيير ليبلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما رفع البنك العربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليبلغ 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وصعد الدولار قرشًا أيضا في بنوك عوده وبلوم والأهلي الكويتي، ليرتفع إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما ارتفع الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس، مسجلا 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.