وزيرة الصحة تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا المحتمل

دوت الخليج – تلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا” وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020.

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يأتي ذلك في إطار وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ضمن مبادرة “من أجل الإنسانية” بالتعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ووجهت الوزيرة الشكر لجميع المشاركين في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة والبالغ عددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن، ودعت مجددًا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، مشيرة إلى حوالي 42 ألف مشارك حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة راجعت تسجيل البيانات الشخصية، والتوقيع على إقرار الموافقة باستكمال المشاركة في التجارب وذلك بعد توضيح كافة التفاصيل لضمان أن تكون موافقة المشارك مستنيرة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة انتقلت بعد ذلك إلى العيادة لإجراء الفحص الطبي الأولي وقياس الوظائف الحيوية لها، والاستعلام عن الحالة الصحية للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية أو تغييرات طرأت على مدار الـ 21 يوم السابقين بعد تلقي الجرعة الأولى قد تتسبب في استبعاد أو تأجيل تلقي الجرعة الثانية للقاح.

وتابع أنه تم مراجعة الرقم التعريفي الخاص بمشاركة الوزيرة في التجارب الإكلينيكية من خلال “غرفة التكويد” المميكنة إلكترونيًا، كما انتقلت إلى المعمل لسحب عينة “pcr” الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى غرفة التطعيم لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عن طريق الحقن في الجزء الأعلى من الذراع (Deltoid muscle).

وقال مجاهد إن المشاركين في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوما، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن “15530”، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

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