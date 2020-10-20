محمود محيي الدين مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي

دوت الخليج – انُتخب المرشح المصري، الدكتور محمود محيي الدين، بالاجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولي وعضوا بمجلس إدارته، ممثلا لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن كذلك: الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.

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ومن جانبه، وجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه هذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري.

وأكد محيي الدين أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتأكيد أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر اتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

وتولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة و المشاركات، وبعدها تولي منصبه الحالي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب الدكتور محمود محيي الدين، لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد، خلفا للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق والذي تنتهي مدة عمل سيادته مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر.

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