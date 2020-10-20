آمال التحفيز تقود الأسهم الأمريكية للصعود بداية التعاملات

_ ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح الثلاثاء، إذ يأمل المستثمرون بمزيد من التحفيز من واشنطن، بينما يستعد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للتصويت على مشروع قانون لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 50.43 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 28245.85 نقطة. اضغط لتحميل العدد الستون من نشرة دوت الخليج وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3439.38 نقطة. بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 52.95 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 11531.83 نقطة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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