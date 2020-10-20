رابطة تجار السيارات: الأوفر برايس ونقص المعروض أبرز معوقات السوق

شاهندة إبراهيم – شهدت سوق السيارات المصرية خلال العام الجاري دخول عدد من طرازات 2021 بنفس أسعار موديلات 2020، إلا أنها تُباع بقيم أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الوكيل المحلي وفق ما يعرف بظاهرة الأوفر برايس.

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وتنتمي هذه السيارات لعلامات يابانية مُجمعة محليًا ومستوردة وأمريكية، وهما: تويوتا فورتشنر وراش، وشيفروليه كابتيفا، وتأتي بعدة أنماط من الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المتوسطة والكبيرة ذات خماسية وسباعية المقاعد.

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ومن جانبه قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة معارض «الزيتون أوتو مول» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن مركبات تويوتا فورتشنر موديل 2021 التي قدمها وكيلها المحلي بنفس سعر طراز 2020، لم تستحوذ على حجم طلب مرتفع في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المُصنعين المحليين واجهوا معوقات بسبب عدم انتظام حركة سلاسل الإمداد ومكونات الإنتاج من الخارج نتيجة الندوب التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح زيتون، أن تويوتا فورتشنر تأتي بنوعين من المحركات الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2700 سي سي، أما الثاني مكون من 6 أسطوانات سعة 4000 سي سي، مشيرًا إلى أنهما يتم بيعهما بأوفر برايس يصل إلى 40 ألف جنيه في المحرك الصغير، و70 ألف جنيه في المحرك الكبير الذي يتمتع بحجم طلب عالي بحسب قوله.

وتنتشر ظاهرة الأوفر برايس وتنشط وسط أجواء ندرة المعروض من السيارات، وهي عبارة عن مبلغ إضافي يحمل على سعر السيارة بحيث تبات أعلى من السعر الرسمي المعلن من قبل الوكيل المحلي، يُقره الموزعون على المستهلكين في سبيل عدم الانتظار في قوائم الانتظار والتسليم الفوري.

ونوهّ إلى أن عدد من الوكلاء المحليين أقدموا خلال العام الجاري على تقديم موديلات 2021 بنفس أسعار طرازات 2020، ولكنها تُباع بأوفر برايس، وهو ما امتص بدوره الانعكاسات الإيجابية لذلك على خلفية بيعها بقيم سعرية أعلى من الرسمية.

ولفت إلى أن الوكيل المحلي للعلامة اليابانية تويوتا، قد قدم عدد من الأيقونات الجديدة للماركة التجارية تويوتا بنفس أسعار طرازات 2020 وهما: كورولا وفورتشنر وراش.

وفي سياق أخر، بيّن منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن السوق المصرية تُعاني حاليًا من معوقتين أساسيتين وهما نقص المعروض وتفشي ظاهرة الأوفر برايس، وهو ما يؤثر على إداء أعمال القطاع بشكل بالغ الأثر.

وذكر أن هناك نقص حاد في السيارات المتواجدة في السوق المصرية وعدم دخول البعض منها نهائيًا حتى الآن، ومن بينها طرازات سكودا كودياك وسوبيرب، إلى جانب إم جي الصينية، مضيفًا أن حتى الأنواع المتوافرة أعدادها متواضعة وقليلة للغاية.

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