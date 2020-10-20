رفع درجة الاستعداد بالمطارات المصرية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

دوت الخليج – عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة النستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الأيام القادمة لحالة من عدم النستقرار فى الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

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حضر الاجتماع: الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها ورئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدي وزير الطيران

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تمت مناقشة الإجراءات والاستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاة، والأساليب التدريبية التي تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية.

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وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران ومتابعة الموقف أولا بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان إنسيابية الحركة داخل المطارات.

وأكد منار أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لإتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.

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