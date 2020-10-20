وزارة العدل الأمريكية تعتزم مقاضاة جوجل بدعوى احتكار البحث والإعلان على الإنترنت

سكاي نيوز عربية – تعتزم وزارة العدل الأمريكية رفع دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تزعم أن شركة “جوجل” انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة، لحماية وتوسيع الاحتكار في البحث والإعلان على شبكة البحث العملاقة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين كبار في الوزارة.

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ويتوقع رفع القضية التي طال انتظارها، في محكمة فيدرالية بالعاصمة واشنطن، وتمثل التحدي القانوني الأمريكي الأبرز لهيمنة شركة في قطاع التكنولوجيا منذ أكثر من عقدين.

وستذكر الوزارة في دعواها أن جوجل تستخدم مليارات الدولارات التي تم جمعها من الإعلانات، للدفع لمصنعّي الهواتف المحمولة وشركات الجوال والمتصفحات، مثل “سفاري” التابع لشركة أبل، لإبقاء جوجل كمحرك بحث افتراضي محدد مسبقا.

وتحتل الشركة موقع الصدارة في البحث على مئات الملايين من الأجهزة في الولايات المتحدة، مع وجود فرصة ضئيلة لأي منافس لتحقيق تقدم، وفق الحكومة.

وقال مسؤولو وزارة العدل الأمريكية إن الدعوى القضائية ستستهدف أيضا الترتيبات التي يتم فيها تحميل تطبيق بحث جوجل مسبقا، ولا يمكن حذفه، على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

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وتستحوذ جوجل المملوكة لمجموعة “ألفابت”، على نسبة تقارب 80% من قطاع خدمات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ويشتكي المنافسون من إساءة استخدامها سلطتها بهدف “القضاء على المنافسة”.

وستأتي الدعوى القضائية بعد تحقيق لوزارة العدل امتد لأكثر من عام، وسط تمحيص أوسع في أنشطة بضع شركات تكنولوجية تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي والحياة اليومية لمعظم الأمريكيين.

وبحث التحقيق أيضا في ما إذا كانت جوجل تشوّه نتائج البحث لتفضيل منتجاتها الخاصة، وتمنع الوصول إلى المنافسين.

وستكون هذه القضية الأكبر من نوعها في مجال مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ الدعوى المرفوعة ضد شركة “مايكروسوفت” عام 1998.

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