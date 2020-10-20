متوسط سعر الدولار يستقر عند مستوى 15.74 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – سجل متوسط سعر الدولار، تحركا طفيفا لأعلى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليبلغ 15.6467 جنيه للشراء و15.7467 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.6422 جنيه للشراء و15.7422 جنيه للبيع أمس الإثنين.

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وعلى مستوى أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، استقر الأخضر في بنوك: الأهلي المصري ومصر وعوده وبلوم والأهلي الكويتي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وكذلك في إتش إس بي سي عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الدولار في بنكي الإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي عند نفس مستوى أمس الإثنين، مسجلًا 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

فيما هبط الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس، محققًا 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

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وفي المقابل ارتفع الدولار قرشين في بنك التجاري الدولي، ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع بالأمس.

ورفع أيضًا بنك التعمير والإسكان سعر صرف العملة الأمريكية بواقع قرشًا واحدًا، ليرتفع إلى مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بدلًا من 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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