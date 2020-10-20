أرباح بنك دبي الإسلامي تتراجع 22% خلال 9 أشهر

العربية دوت نت – أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع صافي أرباحه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 22%، لتصل إلى 3.124 مليار درهم، مقابل 4.015 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأظهرت القوائم المالية المختصرة للبنك أن إيراداته بلغت 9.89 مليار درهم، بتراجع بلغت نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 234.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 184.2 مليار درهم إماراتي في عام 2019، بزيادة نسبتها 27% منذ بداية العام.

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وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 214.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 31% منذ بداية العام، وفقا لبيان صادر عن البنك. وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 39% مقارنة بـ 33% في نهاية عام 2019.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي إن عملية الاستحواذ الاستراتيجي لبنك دبي الإسلامي على نور بنك تجري كما هو مقرر إنجازها في نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن نتائج الدمج الاستراتيجي المتوقعة بدأت بالظهور عملياً، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو قوي وعوائد أكبر لمساهمينا في السنوات المقبلة.

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