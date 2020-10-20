اقتصاد روسيا ينكمش 3.3% في سبتمبر على أساس سنوي

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سي إن بي سي – أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن اقتصاد روسيا انكمش 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر في أعقاب هبوط أكثر حدة بلغ 3.7% في أغسطس.
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وقالت وزارة الاقتصاد إن الربع الثالث شهد انكماش الاقتصاد الروسي 3.8% على أساس سنوي مقارنة مع هبوط بلغ 8% في الربع الثاني.
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وأضافت أن الاقتصاد انخفض 3.5% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
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