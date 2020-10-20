اقتصاد روسيا ينكمش 3.3% في سبتمبر على أساس سنوي

سي إن بي سي – أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن اقتصاد روسيا انكمش 3.3% على أساس سنوي في سبتمبر في أعقاب هبوط أكثر حدة بلغ 3.7% في أغسطس.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقالت وزارة الاقتصاد إن الربع الثالث شهد انكماش الاقتصاد الروسي 3.8% على أساس سنوي مقارنة مع هبوط بلغ 8% في الربع الثاني.

اضغط لتحميل العدد الستون من نشرة دوت الخليج

وأضافت أن الاقتصاد انخفض 3.5% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج