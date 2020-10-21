التضخم في بريطانيا يصعد 0.5 % خلال سبتمبر

وكالات _ أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، تسارع التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر مع ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي مستفيدة من خطة “كل بالخارج لتساعد”.

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وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، مقابل 0.2 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.

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وجاءت النسبة متماشية مع التوقعات. إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند 2 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة لتعوض التراجع الذي بلغ 0.4 في المائة في الشهر السابق.

وعند استثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ يكون التضخم الأساسي ارتفع إلى 1.3 في المائة مقابل 0.9 في المائة قبل شهر.

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