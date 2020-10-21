تقديم إقرار القيمة المضافة لشهر أكتوبر حتى 30 نوفمبر وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذي صدر في 19 أكتوبر الجاري ، وتم العمل به اعتبارا من 20 أكتوبر ، فإنه على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية ، وذلك بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 ، والذي ينص على تقديم الاقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لإنتهاء الفترة الضريبية .

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وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن إقرار شهر أغسطس 2020 سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (14) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016 حتى 31 أكتوبر 2020، وكذلك أيضا إقرار شهر سبتمبر سيتم تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020 وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016.

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أضاف أنه بالنسبة للإقرار الضريبي لشهر أكتوبر، أشار رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تقديمه وفقا للمادة رقم (31 ) فقرة (أ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 في موعد غايته 30 نوفمبر القادم، ومن ثم فإن على المسجل تقديم كل من إقرار شهر سبتمبر ، واقرار شهر أكتوبر في موعد غايته 30 نوفمبر 2020 .

وأكد ” عبد القادر ” أن قانون الاجراءات الضريبية الموحد يأتي بالتوازي مع عمليات الإصلاحات التشريعية التي تجري علي ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، إذ يسعي القانون للتيسير علي المسجلين ، لافتاً إلى أن هذا القانون يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، بما يُمَّكن الدولة من الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

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