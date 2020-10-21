عامر للتنمية توقع عقد تطوير قطعة أرض بمساحة فدان وألف متر مربع

رنا ممدوح _ وقعت شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان وألف متر مربع تقريبا، وذلك بغرض إقامة مبني إداري.

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وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن قطعة الأرض مخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية، شركة مساهمة مصرية، مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 7311 سجل تجاري استثمار الإسماعيلية.

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وقالت إن تنفيذ العقد من عدمة متوقف على موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بصفتها المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت عامر للتنمية إلى أنه في حال عدم موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على عقد التطوير فلن يتم السير في أيه إجراءات في هذا الخصوص.

وسوف يعتبر العقد منتهي وغير منتج لأيه آثار.

لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض و الطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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