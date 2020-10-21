البورصة تصعد 0.13% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 11171 نقطة.

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وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.8%، و 0.64% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 37.197 مليون جنيه على 98 شركة من خلال 1680 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 55 شركة مقابل تراجع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 38.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 224.786 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.703 مليون جنيه، مقابل 1.479 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 434.734 ألف جنيه، وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 659.520 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 686.987 ألف جنيه، مقابل 27.467 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.77%، تلاه سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 8.23%، ثم سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 7.56%.

في حين تصدر سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.23%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 1.04%، ثم سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة 0.42%.

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