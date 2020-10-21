أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% والمخزونات الأمريكية تؤجج مخاوف من تخمة الإمدادات

_ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

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وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 42.70 دولار للبرميل بانخفاض 46 سنتا أو 1.1 المئة بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش.

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وهبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 43 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 41.27 دولار. وكان العقدان قد ارتفعا في الجلسة السابقة.

وقال تشيوكي تشن كبير المحللين في صنوراد تريدينج “زيادة المخزونات الأمريكية إلى جانب الصعود الأخير لحالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم دفع المستثمرين لتعديل المراكز”.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر لتصل إلى 490.6 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع أجرته انخفاضا قدره مليون برميل.

وزاد من الضغط تجاوز حالات الإصابات بالفيروس 40 مليونا في أنحاء العالم يوم الثلاثاء مع تجدد إجراءات العزل العام في بعض المناطق في أوروبا.

وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي يوم الثلاثاء إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها.

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