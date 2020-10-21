آمال التحفيز الأمريكي تهبط بالدولار لأقل مستوى في شهر واليورو يصعد

_ تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر اليوم بعدما عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة مما أثار موجة من التفاؤل في السوق التي شهدت إقبال المتداولين على المراهنة على العملات الأعلى مخاطرة.

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والمفاوضات مستمرة بين المشرعين الأمريكيين في واشنطن على نحو متقطع منذ أغسطس حيث يسعى الديمقراطيون لحزمة أكبر للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

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وعزز ترامب آمال تحقيق انفراجة أمس الثلاثاء بعدما قال إنه سيقبل مساعدات أكبر على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري. وأثارت تصريحاته الإقبال على بعض المخاطرة في تحركات أسواق العملة.

وفي الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار 0.3 في المائة مقابل سلة عملات إلى 92.801.

وارتفع الدولار النيوزيلندي ونظيره الأسترالي الأعلى مخاطرة.

وسجل الدولار النيوزيلاندي زيادة 0.6 في المائة فيما ارتفع الأسترالي 0.5 في المائة.

وارتفعت الكرونة النرويجية لأعلى مستوى خلال أسبوع عند 9.196 مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع الدولار الكندي بأعلى وتيرة في أكثر من ستة أسابيع ليلامس 1.3081 مقابل الدولار.

وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار في المعاملات المبكرة وارتفع 0.3 في المائة إلى 1.18555 دولار بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع اليوان الصيني في المعاملات المحلية والخارجية لعوامل أهمها توجيهات أكثر قوة من البنك المركزي المصري وبيانات جديدة تشير إلى تعاف أكثر استدامة لثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أعلى مستوى خلال عامين مقابل الدولار الأمريكي قرب نهاية الجلسة الآسيوية وبلغ 6.6278 مقابل الدولار قبل أن ينخفض قليلا. وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، ارتفع 0.4 في المائة إلى 6.6374 مقابل الدولار.

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