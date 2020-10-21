أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع 2.5% على أساس سنوي في أغسطس

_ أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت 2.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بها قبل عام مقابل زيادة 2.1 بالمئة سنويا في يوليو، ما يتماشى إلى حد كبير مع معدل النمو قبل جائحة كورونا.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات أغسطس تمثل إلى حد كبير المبيعات المتفق عليها قبل الإعلان عن خفض رسوم ضريبة شراء المنازل في يوليو.

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