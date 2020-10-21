سهم بن داود القابضة يقفز بالحد الأقصى في أول ظهور له بالبورصة السعودية

العربية _ ارتفع سهم بن داود القابضة بالحد الأقصى مع بدء إدراجه في السوق المالية السعودية “تداول” اليوم الأربعاء.

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وحقق سهم بن داود مكاسب بنسبة 10%، ليصل إلى 105.5 ريال، بتداولات نشطة جداً.

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وبلغت قيمة التداولات على السهم عند الساعة 11:33 بتوقيت السعودية، نحو 3.1 مليون ريال، وكمية التداول 31 ألف سهم.

وفاقت طلبات الشراء 20 مليون سهم.

كانت “تداول”، قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من اليوم الأربعاء، برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وأعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%.

وأشارت إلى أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106.9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة وفقًا للتقسيم التالي:

– الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية 1747%.

– المستثمرون غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة) 445%.

– جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) 2677%.

إلى ذلك، تمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

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