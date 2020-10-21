مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع عن مكاسبه الصباحية بضغط من مبيعات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي عن مكاسبه الصباحية في منتصف التعاملات لينخفض إلى مستوى 11142 نقطة بنسبة هبوط 0.14%.

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جاء ذلك بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والعرب، بجانب تراجع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 66.67 جنيه.

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وقلص كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان مكاسبهما إلى 0.24%، و 0.07% على التوالي.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 451.983 مليون جنيه على 168 شركة من خلال 15447 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 77 شركة مقابل ارتفاع 61 في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب، وسجلوا صافي بقيمة 9.449 مليون جنيه، منها 9.312 مليون جنيه للأفراد، و136.832 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 15.035 مليون جنيه، منها 18.830 مليون جنيه للمؤسسات، و3.795 مليون جنيه للأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 24.484 مليون جنيه، منها 24.097 مليون جنيه للمؤسسات، و 387.238 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.66%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 5.20%، ثم سهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج- يونيراب بنسبة 3.31%.

في حين تصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96%، تلاه سهم الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 8.45%، ثم سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 8.40%.

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