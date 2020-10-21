هاني أمان: الشرقية للدخان تتطلع للاستحواذ على سوق سجائر النكهات وزيادة حصتها في العادية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان اليوم بالبورصة المصرية ارتفاع أسعار بعض منتجاتها من اصناف مونديال .

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وقال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة بأن الشرقية للدخان تراجع أسعار منتجاتها كل ثلاثة اشهر وبناء علي دراسات التسعير وجدنا ضرورة رفع أصناف مونديال أحمر وأزرق وسيلفر ومونديال سويتش من 18.5 إلي 20 جنيه للمستهلك ومونديال منتول بسعر 23 جنيه.

اضغط لتحميل العدد الحادي والستون من نشرة دوت الخليج

وأضاف في بيان، أنه تم طرح منتج جديد مونديال بلوبيري بسعر 23 جنيه.

وأشار إلى أن رفع سعر تلك الأصناف يأتي نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج من الخامات وارتفاع تكلفة التصنيع هذا إلى جانب عمليات تطوير المنتج.

ولفت إلى أن الشرقية للدخان قامت بالعديد من البحوث والدراسات لمتابعة المنتجات والتي أظهرت إقبال الجمهور علي معسلات النكهات و كذلك علي منتجات التدخين الالكتروني النكهات.

وقال، كان لابد من توفير نكهات للسجائر العادية تلبية لرغبات المستهلكين.

وأوضح بأن نسبة مبيعات أصناف مونديال تمثل 1% من باقي منتجات الشركة من السجائر وتتطلع الشرقية للدخان إلى السيطرة علي سوق السجائر النكهات بتقديمها المنتجات الجديده عالية الجودة، وكذلك زيادة حصتها الكليه في سوق السجائر العادية.

ولفت أمان إلى أن الشركة تستعد لإطلاق حفل لمرور مائة عام علي انشاءها.

ويذكر أن الشركة الشرقية مصنفة من أكبر 100 شركة في الشرق الأوسط حسب تصنيف فوربس.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج