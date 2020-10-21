ألمانيا تطلق الدفعة الثانية من المساعدات للشركات المتضررة من الجائحة

وكالات _ أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأربعاء إطلاق شريحة ثانية من المساعدات الحكومية للشركات التي تضررت بشدة من أزمة الجائحة.

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وجاء في بيان لوزارة الاقتصاد أن الشركات يمكنها التقدم بطلب للحصول على إعانات لتكاليف التشغيل الثابتة مثل الإيجارات عن الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر المقبل.

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ويجب أن تكون الشركات قادرة على إظهار خسائر كبيرة في الإيرادات حتى تكون مؤهلة للحصول على مساعدات .

وبحسب البيان، فإن المساعدات متاحة أيضا لأصحاب الأعمال الذين تأثروا بالقيود المحلية مثل قواعد النظافة والتباعد.

وقال ألتماير: “لن نترك شركاتنا وحيدة في ظل الجائحة”.

ووافقت الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات من قبل على تمديد مساعدات الشركات لمدة نصف عام آخر، حتى نهاية يونيو .2021 وتم تخصيص حوالي 25 مليار يورو لبرنامج الطوارئ، والذي تم تصميمه، بالتوازي مع خطة تمويل الدوام الجزئي من الحكومة، لمنع موجة من حالات الإفلاس بعد أن أغرقت الجائحة أكبر اقتصاد في أوروبا في الركود.

وبحسب الوزارة، تم حتى الآن صرف 1.2 مليار يورو فقط من تمويل الدعم.

وقالت الوزارة إن المساعدات لفصلي الخريف والشتاء يمكن أن تساعد الشركات أيضا على نقل نشاطها إلى الهواء الطلق في محاولة للحد من انتشار العدوى – على سبيل المثال بتمويل الخيام والمدافئ.

وتسجل ألمانيا حاليا عددا من حالات الإصابة اليومية بالفيروس يزيد عما كان عليه في بداية الجائحة في شهر مارس، مع الوضع في الاعتبار زيادة الاختبارات بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وحتى الآن، تم تأكيد 38762 حالة إصابة و 9875 حالة وفاة في ألمانيا، وفقا لمعهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض.

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