مال وأعمال

موظفو بلوم مصر يشكرون محافظ البنك المركزي المصري للحفاظ على حقوقهم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

أصدر موظفو بنك بلوم مصر بيانا أعربوا فيه عن شكرهم لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعد الحفاظ على جميع حقوقهم.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

اضغط لتحميل العدد الحادي والستون من نشرة دوت الخليج

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موظفو بلوم مصر يشكرون محافظ البنك المركزي المصري للحفاظ على حقوقهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا