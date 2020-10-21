موظفو بلوم مصر يشكرون محافظ البنك المركزي المصري للحفاظ على حقوقهم

أصدر موظفو بنك بلوم مصر بيانا أعربوا فيه عن شكرهم لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بعد الحفاظ على جميع حقوقهم. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج اضغط لتحميل العدد الحادي والستون من نشرة دوت الخليج

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