الأهلي صبور تتفق مع الجيزة الدولية على إقامة مدرستين بمشروع سيتي أوف أوديسيا

بكر بهجت _ وقعت شركة الأهلي صبور مذكرة تفاهم مع شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس LVNG، لتطوير مدرستين دوليتين داخل مشروع سيتي أوف أوديسيا الذي تقيمه الشركة داخل مستقبل سيتي.

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وقال المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، إن مشروع المدرستين تبلغ استثماراته 650 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم افتتاحهما خلال عام 2023.

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وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن أن مشروع المدرستين يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، لافتا إلى أن الشركة اتفقت مع شركة الجيزة على إقامة مركز تنويري ثقافي شامل بنا يعود بالنفع على مشروع سيتي أوف أوديسيا وتستفيد منه المنطقة ككل.

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