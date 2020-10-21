المالية تعلن زيادة أجور المعلمين وتخصص صندوق رعاية برأس مال مبدئي نصف مليار جنيه

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص 6.1 مليار جنيه، لزيادة أجور المعلمين.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه زيادة قيمة بدل المعلم، بنسبة 50%، سيستفيد منها 1.4 مليون معلم، بقيمة تبدأ من 75 للمعلم المساعد إلى 180 جنيه لكبير المعلمين.

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وأضاف وزير المالية، أنه تم زيادة حافز أداء شهري، بنسبة 50%، تبدأ من 140 جنيه إلى 185 جنيه بحسب الفئات، وهذه التوجيه تصل قيمته إلى 1.2 مليار جنيه.

وقال إنه تم زيادة، مكافأة امتحانات النقل، بنسبة 25%، سيستفيد منها 1.4 مليون و700 ألف من الإداريين، ستكون من 50 إلى 155 جنيه شهريًا، وهذا المخصص سيكون بتكلفة 2.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم زيادة بدل النقل بنسبة 50%، وزيادة حافز الإدارة المدرسية، وذلك للوكلاء والمديرين، وهو قيمته 250 للمديرين، و150 جنيه للوكلاء، وهو ما يستفيد منه 110 ألف وكيل ومدير مدرسة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء صندوق رعاية للمعلمين والإداريين برأس مال مبدئي نصف مليار جنيه.

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