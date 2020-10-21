الخرافي للإنشاءات تقلص حصتها في الألومنيوم العربية إلى 43.2%

رنا ممدوح _ قلصت شركة الخرافي للإنشاءات – المساهم الرئيسي- حصتها في رأسمال الألومنيوم العربية من 48.18% إلى 43.20%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخرافي للإنشاءات باعت عدد 281.230 ألف سهم من أسهم الألومنيوم العربية بقيمة إجمالية 9.049 مليون جنيه. اضغط لتحميل العدد الحادي والستون من نشرة دوت الخليج وبلغ متوسط سعر البيع 32.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت برايم لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. الجدير بالذكر أن الخرافي للإنشاءات مازالت تمتلك الحصة الأكبر بهيكل ملكية شركة الألومنيوم العربية يليها ماك القابضة للاستثمار بنسبة 5.94%، وايماك لتنمية العقارات بنسبة 5.77%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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