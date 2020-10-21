10 سيارات موديلات 2021 دخلت السوق المصرية في أكتوبر الجاري

شاهندة إبراهيم – شهد سوق السيارات المصري احتدام ماراثون طرح الأيقونات لأحدث موديلات 2021 في شهر أكتوبر الجاري، ليتم تقديم حتى الآن نحو 10 مركبات، تنوعت مناشئها بين فرنسية وألمانية وأمريكية، كما تعددت أنماطها بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدامات.

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وقدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء رينو وكيا في السوق المصرية، عدد من طرازات رينو موديل 2021 بأسعار أقل من أيقونات 2020، وهما كادجار وداستر وميجان.

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وتراوحت قيمة التخفيضات بين 10 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، ويأتي ذلك في شهر أكتوبر الجاري الذي شهد دخول عدد من السيارات الجديدة بنفس أسعار 2020، فضلًا عن طرح البعض الآخر بزيادات سعرية.

رينو كادجار موديل 2021

وجاءت الفئة الأولى بنحو 364 ألف جنيه، بدلًا من394 ألف جنيه، لتفقد 30 ألف جنيه.

فيما سعرت الفئة الثانية بنحو 399 ألف جنيه، في مقابل 424 ألف جنيه، لتتراجع بذلك بقيمة 25 ألف جنيه.

وعرضت الفئة الثالثة بقيمة 424 ألف جنيه، مقارنة بنحو 444 ألف جنيه، لتنخفض بنحو 20 ألف جنيه.

وتنتمي رينو كادجار لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات SUV، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصان، مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سباعى النقلات.

رينو داستر موديل 2021

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي باتت الفئة الأولى من السيارة رينو داستر موديل 2021 بسعر جديد 278 ألف جنيه، بدلًا من 302 ألف جنيه، بفارق 24 ألف جنيه.

وباتت الفئة الثانية بنحو 302 ألف جنيه، في مقابل 318 جنيه، بقيمة خفض 16 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا جاءت بسعر 336 ألف جنيه، مقارنة بنحو 346 ألف جنيه، لتفقد نحو 10 آلاف جنيه من قيمتها.

رينو ميجان موديل 2021

وسعرت الفئة الأولى من رينو ميجان موديل 2021 بنحو 273 ألف جنيه، مقابل 298 ألف جنيه، لتتراجع بقيمة 25 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بسعر 318 ألف جنيه، بدلًا من 338 ألف جنيه، بفارق سعري20 ألف جنيه.

وباتت الفئة الثالثة بعد التخفيض بسعر جديد 348 ألف جنيه، مقارنة بنحو 368 ألف جنيه، لتتراجع بنحو 20 ألف جنيه أيضًا.

أما الفئة الرابعة الكاملة تم تسويقها بنحو 383 ألف جنيه، مقاب 393 ألف جنيه قبل العرض، لتفقد ما قيمته 10 آلاف جنيه.

وطرحت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وإم جي و شيفروليه في مصر، العلامة الأمريكية شيفروليه كابتيفا موديل 2021 الجديدة كليًا بنفس سعر 2020.

شيفروليه كابتيفا 2021

وجاءت الفئة القياسية من السيارة شيفروليه كابتيفا بسعر 324 ألف و990 جنيه، أما الفئة الثانية بنحو 349 ألف و990 جنيه.

واستقرت أسعار الفئة الثالثة عند مستوى 369 ألف و990 جنيه، فيما بلغت فئة السبع مقاعد قيمة سعرية 389 ألف و990 جنيه.

وزودت شيفروليه كابتيفا بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 148 حصان وعزم 255 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT و عجلة قيادة تعمل بالكهرباء.

كما قدمت شركة تويوتا إيجيبت، وكلاء العلامة اليابانية تويوتا في السوق المحلية، الأيقونة الأحدث من سياراتها راش موديل 2021 بنفس سعر 2020، وتأتي بفئتين من التجهيزات.

تويوتا راش موديل 2021

وبحسب القائمة السعرية المعلنة من قبل الوكيل المحلي، استقرت أسعار الفة الأولى عند مستوى 340 ألف جنيه، بينما جاءت الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بقيمة سعرية وصلت إلى 365 ألف جنيه، دون أي تغيير عن سعر الموديل السابق.

وتأتي السيارة تويوتا راش بمحرك سعة 1.5 لتر، يستخرج قوة حصانية قدرها 103 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات.

وأزاحت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري للعلامة الإسبانية سيات في السوق المصرية، الستار عن 3 طرازات جديدة موديل 2021 هما: اتيكا وتاراكو وإبيزا في أول أسبوعين من شهر أكتوبر الجاري.

سيات اتيكا فيس ليفت موديل 2021

ووفرت الشركة السيارة سيات اتيكا فيس ليفت موديل 2021 من خلال 4 فئات من التجهيزات، لتبدء أسعار الفئة الأولى من 425 ألف جنيه، وجاءت الفئة الثانية بسعر 475 ألف جنيه، فيما سعرت الفئة الثالثة بنحو 535 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الكاملة جاءت بقيمة وصلت إلى 550 ألف جنيه.

وزودت سيات اتيكا فيس ليفت موديل 2021 ذات نمط الرياضية متعددة الاستخدامات، بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر تيربو، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

سيات تاراكو موديل 2021

وأعلن الوكيل المحلي عن توفير السيارة الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المحلية سيات تاراكو موديل 2021 والتي تُعد أول مركبة تنضم لعائلة العلامة الأسبانية تنتمي لنمط SUV سباعية المقاعد، لتبدء أسعارها من 535 وحتى 665 ألف جنيه للفئة الكاملة.

ووفقًا للقائمة السعرية المعلنة ، جاءت الفئة الأولى بسعر 535 ألف جنيه، أما الفئة الثانية Style Plusقدمت بقيمة وصلت إلى 585 ألف جنيه.

وبحسب الأسعار الرسمية تم تسعير الفئة الثالثة Xcellenceبنحو 635 ألف جنيه، فيما عُرضت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا FR بقيمة سعرية 665 ألف جنيه.

وتنتمي السيارة سيات تاراكو لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ثلاثية الصفوف، وجاءت بمحرك 1.4 لتر تيربو، يستخرج قوة حصانية 150 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

سيات إبيزا موديل 2021

كما طرحت “كيان” السيارة سيات إبيزا موديل 2021 التي تأتي من خلال 3 فئات من التجهيزات والكماليات الأسياسية.

وسعرت الفئة الأولى القياسية بقيمة 265 ألف جنيه، أما الثانية تم عرضها بسعر 330 ألف جنيه، وقدمت الفئة الأعلى تجهيزًا بنحو 350 ألف جنيه.

وتأتي سيات إبيزا الجديدة كليًا موديل 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر، يستخرج قوة 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وطرحت شركة مودرن موتورزالوكيل الحصري لعلامة سوزوكي اليابانية في مصر، السيارة إسبريسو الجديدة كليًا.

سوزوكي إسبريسو موديل 2021

ووفقًا للسعر المعلن تُقدم السيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2021 من خلال فئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 145 ألف و900 جنيه.

وتأي سوزوكي إسبريسو بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصان، متصل بناقل حركة من 5 سرعات.

وقدمت شركة مرسيدس- بنز مصر، وكلاء العلامة الألمانية الفاخرة مرسيدس G500-AMG، بفئة واحدة من التجهيزات، خلال شهر أكتوبر الجاري.

مرسيدس G500-AMG

وجاءت السيارة الفاخرة بسعر رسمي 3 ملايين و400 ألف جنيه.

وزودت مرسيدس G500 الجديدة بمحرك تربو من 8 أسطوانات سعة 4000 سي سي بقوة 422 حصان، عزم أقصى 610 نيوتن / متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 9 نقلات.

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