المبيعات المحلية تدفع البورصة للتراجع 0.5% وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة رابع جلسات الأسبوع على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

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وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11101 نقطة، مسجلا هبوطاً بنسبة 0.5%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً بنسبة 0.30%، وأغلق عند مستوى 66.6 جنيه.

وانخفضا كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.25%، و 1.27% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.136.210 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 41.8 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركة مقابل ارتفاع 42 في حين لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين، وسجلوا صافي بقيمة 28.726 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 41.974 مليون جنيه، مقابل 13.247 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.974 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 19.764 مليون جنيه، مقابل 2.789 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.752 مليون جنيه، منها 11.179 مليون جنيه للمؤسسات، و573.144 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 86.47% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على8.32% والعرب على 5.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 21.61% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.38%.

وتصدر سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 9.09%، ثم سهم مصر لصناعات الكيماويات بنسبة 8.27%.

في حين تصدر سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.21%، تلاه سهم اجواء للصناعات الغذائية بنسبة 5.62%، ثم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 5.46%.

وأرجع محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، سلبية أداء مؤشرات البورصة المصرية لليوم الرابع على التوالي من الأسبوع الحالي، إلى غياب المحفزات الداعمة، بالإضافة إلى تأخر قرار خفض أسعار الطاقة.

ويرى لطفي أن جلسة الغد تحدد المسار المتوقع لحركة السوق بجلسات الأسبوع المقبل، مرجحاً أن تختبر البورصة مزيدا من نقاط الدعم خاصة بعد تراجع أسعار 123 شركة بجلسة اليوم.

وعلى مستوى القطاعات، فيعتقد أن القطاع العقاري هو الأكثر تماسكاً منذ بداية الشهر الجاري، مراهناً على الاستمرار في الأداء الجيد على المدى القصير.

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