مال وأعمال

بنك بلوم مصر يطلق برنامج نقاط المكافآت والخصومات لحاملي البطاقات

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دوت الخليج – أعلن بنك بلوم مصر  عن إطلاق برنامج نقاط المكافآت والخصومات “BLOM POINTS” لحاملي البطاقات من عملاء البنك.

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ويتيح البرنامج الجديد لعملاء البنك تجربة تسوق صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات اليومية، حيث يمكنهم الحصول على نقاط مكافآت عن كل عملية شراء منفذة ببطاقات البنك الائتمانية، وتتراوح نقاط المكافآت المكتسبة لكل جنيه مصري عند الإنفاق بين نصف نقطة إلى نقطتين تبعاً لنوع البطاقة.

كما يستطيع العملاء تنفيذ عمليات استبدال النقاط بسهولة فقط من خلال إظهار رقم الهاتف المسجل بالبنك، بالإضافة إلى الحصول على خصومات فورية لحاملي بطاقات البنك في أفضل العلامات العالمية والمحلية في مصر.

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ويتيح البنك للعملاء فرصة الاطلاع على البرنامج وإمكانية إدارة النقاط الخاصة بهم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الاتصال بخدمة العملاء على رقم 19233.

وبحسب بيان للبنك، فإن إطلاق البرنامج الجديد يأتي في إطار استراتيجية بلوم مصر، التي تهدف إلى تقديم مجموعة متميزة من الخدمات البنكية للعملاء لتلبية احتياجاتهم وملائمة نمط حياتهم، بما يعزز فكر الشمول المالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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