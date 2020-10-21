أرباح مطاحن ومخابز الإسكندرية تنمو 47% إلى 4 ملايين جنيه في 3 أشهر

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رنا ممدوح – حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية نموا في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 47% لتصل إلى 3.956 مليون جنيه بالربع الأول من العام المالي 2020/2021 مقابل 2.691 مليون جنيه بالربع المناظر.
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في حين تراجعت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 46.963 مليون جنيه وذلك خلال الثلاث أشهر المنتهية بختام سبتمبر الماضي، مقابل 48.387 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وصعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 7.168 مليون جنيه مقابل 3.437 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وأرجعت الشركة نمو أرباحها بأول ربع في العام المالي 2020/2021 إلى قيامها بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح مما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة وذلك بالرغم من 5 عوامل، شملت:
– انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز.
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– تحويل بعض حصص المخابز إلى مطاحن القطاع الخاص.
– تأثيرات التوجية الوزاري رقم 36 بتاريخ 8 / 8/ 2020.
– ماتم صرفة كحافز لعملاء النخالة نظرا لتكدس النخالة وانخفاض مبيعاتها خلال الفترة.
– كما تحملت الفترة الحالية الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من وقود وكهرباء ومياه وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف مع ثبات إيرادات تكلفة الطحن للطن.
– انخفاض عائد الفوائد البنكية.
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